Filderstadt-Bernhausen (pol) - Am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, sind in einem Drogeriemarkt in der Volmarstraße eine 16-Jährige und ihre Mutter handgreiflich gegenüber zwei Mitarbeiterinnen geworden, nachdem diese die Jugendliche bei einem Diebstahl erwischt hatten. Die 16-Jährige versuchte laut Polizei Kosmetikartikel zu entwenden und löste dabei die Alarmanlage aus. Zur Klärung wurde sie von der Filialleiterin und einer Mitarbeiterin in einen angrenzenden Raum gebeten. Die Mutter und eine Schwester der 16-Jährigen, die sich ebenfalls in dem Geschäft aufhielten, kamen hinzu. Anstatt beruhigend auf die Situation einzuwirken, eskalierte das Gespräch zwischen den Angehörigen und den Drogeriemitarbeitern. Schließlich versuchten die 16-Jährige und ihre Mutter zu flüchten. Die 39-jährige Filialleiterin und ihre 42-jährige Kollegin stellten sich ihnen in den Weg, woraufhin die beiden Flüchtenden mit Händen und Füßen auf sie losgingen. Die 16-Jährige biss die Filialleiterin zudem in den Oberarm, wodurch diese leicht verletzt wurde. Dennoch konnten beide bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Mutter und ihre Tochter erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, die 16-Jährige zudem wegen Diebstahls. Darüber hinaus wurden im Kinderwagen der Schwester der 16-Jährigen, indem sich ihr wenige Wochen altes Baby befand, weiteres Diebesgut gefunden. Auch gegen die 23-Jährige wird deshalb wegen Diebstahls ermittelt.

