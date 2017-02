Ostfildern (pol) - Aus einer Gemeinschaftstiefgarage zweier Mehrfamilienhäuser im Nellinger Nußweg sind in der Nacht zum Mittwoch vier Sätze Kompletträder entwendet worden, so die Polizei. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, gelangten die bislang unbekannten Diebe auf noch nicht geklärte Weise in die Tiefgarage und nahmen die mit Stahlseilen an der Wand gesicherten Räder mit Alufelgen mit. Sie gehören zu einem Mercedes, Nissan, Audi sowie VW. Der Polizeiposten Ostfildern bittet unter Telefon 0711/34169830 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Diebesguts.

Die Polizei rät, wertvolle Räder nicht offen zu lagern. Weitere Hinweise zum Schutz Ihres Eigentums finden Sie unter www.polizei-beratung.de