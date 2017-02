Esslingen (pol) - Ein kleines Missgeschick ist einem Autofahrer am Donnerstagabend in der Hindenburgstraße passiert. Der 28-Jährige rangierte laut Polizei mit seinem Land Rover kurz nach 19.30 Uhr auf einem Schulhof. Hierbei fuhr der Mann mit seinem Wagen in ein ebenerdiges Trampolin und kam mit seinem Fahrzeug nicht mehr heraus. Zur Bergung musste ein Abschleppwagen anrücken. Ob an dem Sportgerät beziehungsweise dem Auto ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden.

