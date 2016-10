Kirchheim (pol) - Auf den Inhalt mehrerer Geldspielautomaten hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag abgesehen, als sie in ein Bistro im Stadtteil Ötlingen eingebrochen sind. Die Einbrecher drangen, laut Polizei, zwischen 22 und 8 Uhr, über eine aufgehebelte Nebentür in das leere Lokal in der Stuttgarter Straße ein. Dort öffneten sie in einem Nebenraum die drei Spielautomaten und erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Der angerichtete Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

