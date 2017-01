Owen (pol) - Einer Frau ist bei einem Pkw-Aufbruch in der Nacht zum Donnerstag der Geldbeutel aus dem Auto gestohlen worden, so die Polizei. Da sie die Geheimnummer samt Scheckkarte ebenfalls darin aufbewahrte, wurde im Anschluss eine größere Menge Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben. Der bislang unbekannte Täter schlug eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und nahm die Geldbörse aus der Mittelkonsole heraus. Im Laufe des Tages erstattete die Frau Anzeige. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Wertgegenstände niemals in einem Fahrzeug aufbewahrt werden sollten. Weiterhin sollten die Geheimnummern der Bankkarten nie, auch nicht z.B. als Datum verschlüsselt, in einer Geldbörse notiert sein.

Anzeige