Esslingen (red) - Am Dienstagmittag bemerkte ein Polizist an einem privaten gasbetriebenen Fahrzeug in der Polizeitiefgarage an der Agnespromenade einen Gasaustritt. Die umgehend alarmierte Esslinger Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen vor Ort war, ging unter Atemschutz und mit Messgeräten in die Tiefgarage und nahm Messungen vor. Dabei bestätigte sich die Vermutung des Polizisten und es wurden erhöhte Gaswerte festgestellt. Das Fahrzeug wurde ins Freie gebracht und die Tiefgarage wurde mit Hilfe eines Wasserlüfters vom Gas befreit.

