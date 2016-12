Filderstadt (pol) - Am Kreisverkehr zwischen Plattenhardt und Bonlanden ist ein Fußgänger am Donnerstag gegen 17.15 Uhr von einem Auto erfasst worden. Dabei hat er schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, hat ein 63-jähriger Autofahrer den 72-Jährigen übersehen, als er aus dem Kreisel in Richtung Bonlanden ausfuhr. Der Fußgänger wurde frontal von dem Auto erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Dabei prallte er mit dem Kopf gegen den Wagen. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Stuttgart gebracht. Auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwalts wurde ein Gutachter in die Ermittlungen eingeschaltet.

