Ostfildern (pol) - Eine 71 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagabend in der Denkendorfer Straße von einem vorbeifahrenden Pkw angefahren und schwer verletzt worden, berichtete die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr. Die Seniorin holte etwas aus ihrem geparkten Pkw und trat völlig unvermittelt vom Gehweg auf die Denkendorfer Straße. Dabei übersah sie einen in Richtung Denkendorf gefahrenen 27-Jährigen am Steuer eines Renault Clio. Obwohl der Renault-Fahrer auswich, wurde die Frau von dem Pkw erfasst und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Sie kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen und wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ordnete zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs die Hinzuziehung eines Gutachters an. Für weitere Untersuchungen stellte die Polizei den Renault zunächst sicher. Der Schaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

