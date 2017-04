Esslingen (red) - Die Streckensperrung der Bahnlinien R1, R8, S1 wegen eines Einsatzes der Feuerwehr am Parkplatz unter der Vogelsangbrücke ist wieder aufgehoben, wie der VVS um 8.30 Uhr meldet. Die Linien R1, R8, S1 fahren wieder. An der Bahnstrecke waren Schwellen in Brand geraten.

Anzeige

Die Bahnstrecke war nach einer Mitteilung um 7.24 Uhr in dem Bereich Vogelsangbrücke gesperrt worden. Das Feuer wurde um 7.50 Uhr von der Esslinger Feuerwehr gelöscht. Die Ursachen des Brandes sind unklar, es wurde kein Fremdkörper gefunden, der den Brand ausgelöst haben könnte, sagte eine Bahnsprecher.

Anzeige

Entzündungen der Schwellen können laut Aussage des Sprechers der Bundespolizei zum Beispiel durch Funkenflug oder i m Sommer durch starke Sonneneinstrahlung entstehen.