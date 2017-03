Aichtal (pol) - Ein dreister Fahrraddieb ist am Dienstagabend in Aich auf frischer Tat festgenommen worden. Offenbar hatte der 29-jährige gegen 21.20 Uhr beobachtet, wie ein Anwohner in den Stockwiesen ein hochwertiges Mountainbike in einem Van verstaute. Der Dieb nutzte eine kurze Abwesenheit des Besitzers, um das Fahrrad aus dem Van zu holen und darauf weg zu radeln. Der Radbesitzer bemerkte dies und holte den Flüchtigen ein. Gemeinsam mit hinzugerufenen Bekannten konnte der Fahrraddieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier nach Nürtingen gebracht. Dort beleidigte der Mann fortwährend die eingesetzten Polizisten und spuckte einem 28 Jahre alten Polizeibeamten ins Gesicht. Da sich der alkoholisierte Mann weiter sehr aggressiv verhielt, wurde er für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen. Er führte bei den Taten unter anderem ein Messer und eine geringe Menge Haschisch bei sich. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

