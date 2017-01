Leinfelden-Echterdingen (pol) - Unvernünftigen Eltern ist am Dienstagabend die Weiterfahrt mit ihrem kleinen Kind untersagt worden, so die Polizei. Erst nachdem der erforderliche Kindersitz beigebracht worden war, durfte die Familie weiterfahren.

Eine Streife der Verkehrspolizei hielt das Fahrzeug gegen 18.40 Uhr auf der Flughafenstraße an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Mutter auf der Rückbank des Skoda saß und ihre ein Jahr alte Tochter ohne jegliche Sicherung auf dem Schoß hatte. Das kleinste Bremsmanöver hätte ausgereicht und die Frau wäre nicht mehr in der Lage gewesen, das Mädchen festzuhalten. Es hätte sich schwere Verletzungen zuziehen können. Nachdem er sich belehrende Worte anhören musste, bekam der verantwortliche Vater einen entsprechenden Bußgeldbescheid ausgehändigt. Die Mutter wurde ebenfalls auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht.

Anzeige