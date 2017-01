Kirchheim (pol) - Am Samstag machten sich Einbrecher an einem Einfamilienhaus zu schaffen. Abends wurden laut Polizei Hebelspuren am Küchenfenster festgestellt, allerdings hielt das Fenster den Einbruchsversuchen stand und die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Im Garten sicherten die Beamten Schuhabdruckspuren im Schnee.

In der Mörikestraße hebelten bislang unbekannte Einbrecher am Samstagabend ein Kellerfenster auf und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie das Inventar und erbeuteten eine Geldkassette mit etwas Bargeld. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung.

Im Ortsteil Ötlingen wurde in den Abendstunden ebenfalls ein Kellerfenster aufgehebelt. Ohne nennenswerte Beute verließen die Täter das Haus über die Terrassentüre. Im Garten sicherte die Polizei Schuhspuren im Schnee.