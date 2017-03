Filderstadt-Bernhausen (pol) - Ein Einbrecher gelangte durch Klettern in ein Mehrfamilienhaus in Filderstadt und erbeutete Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Am Samstagnachmittag zwischen 15.45 Uhr und 21.45 Uhr kletterte der bislang noch unbekannte Täter nach Polizeiangaben auf eine Garage neben dem Gebäude in der Adlerstraße und verschaffte sich im Anschluss durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Wohnung im ersten Obergeschoss.

Anzeige

Nachdem der Unbekannte die Wohnung durchwühlt hatte, entwendete er nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Danach entfernete er sich unbemerkt vom Tatort. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung.