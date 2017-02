Dettingen unter Teck (pol) - Unbekannte Diebe haben sich am Montagabend an einem Mehrfamilienhaus in der Hintere Straße zu schaffen gemacht, so die Polizei. Die Tat ereignete sich gegen 19.15 Uhr. Mit einem Werkzeug hebelten die Einbrecher mehrmals an der Terrassentür einer Erdgeschosswohnung. Just in dem Moment, als dabei eine Scheibe zersprang, kamen die Bewohner der Wohnung nach Hause und hörten das Zerbersten des Glases. Als sie das Licht anschalteten, hörten sie Schritte auf der Terrasse. Sofort wurde die Polizei gerufen. Sehr wahrscheinlich kamen die Diebe aus Richtung Am Kelterplatz und entfernten sich auch schnellen Fußes dahin. Die polizeiliche Fahndung nach den Ganoven blieb ohne Erfolg. Der an der Tür hinterlassene Schaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Anzeige