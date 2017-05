Leinfelden-Echterdingen (pol) - Eine umgekippte brennende Duftkerze war der Auslöser für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, im Stadtteil Stetten. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte die 28-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Wetteplatz eine Duftkerze in ihrem Badezimmer angezündet und auf dem Spülkasten der Toilette abgestellt. In der Folge kippte die Kerze um und setzte den Spülkasten in Brand, wobei auch die Holzdecke im Badezimmer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, welche mit 4 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, so dass der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst wieder abrücken konnte. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

