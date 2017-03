Kirchheim (pol) - Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ist es am Dienstagnachmittag in der Alleenstraße gekommen. Ein Zeuge hatte gegen 14.20 Uhr gemeldet, dass in den Räumen eines Immobilienunternehmens im Erdgeschoss ein Fenster eingeworfen worden sei und sich nun ein stinkender Geruch ausgebreitet habe. Im Raum mit dem beschädigten Fenster lag laut Polizei ein mit Papier umwickelter Stein. Da man zunächst von einem unbekannten Gas ausgehen musste, wurde die Feuerwehr Kirchheim hinzugezogen. Nachdem diese den üblen Geruch ebenfalls nicht identifizieren konnte, wurde der Gas-Spürtrupp der Feuerwehr Finderstadt nachalarmiert. Die Überprüfung durch den Spürtrupp ergab, dass es sich um Buttersäure handeln dürfte. Im Raum wurden ebenfalls Splitter eines Glasgefäßes samt Deckel aufgefunden. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Vorsichtshalber sperrte die Polizei die Alleenstraße aus Richtung Jesinger Straße und Kreisverkehr Schlierbacher Straße ab. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

