Esslingen (red) – Unbekannte haben sich am Montag zwischen 19 und 20 Uhr Zugang zum Gelände des Bike Parks im Eschbacher Weg verschafft. Auf dem Gelände entzündeten sie ein Feuer aus den dort zur Streckenbegrenzung abgelegten Strohballen. Zudem brachen sie an einem als Startrampe genutzten Container das Schloss auf. Dieser dient auch zur Aufbewahrung von Gartengeräten. Die Täter entwendeten außerdem ein Stromaggregat. Laut Polizei nahmen sie aus dem Container auch einen Benzinkanister, verschütteten den Inhalt in den danebenstehenden Container und steckten diesen in Brand. Zufällig vorbeikommende Spaziergänger alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften angerückt war, konnte nicht mehr verhindern, dass der Container samt Inventar vollständig ausbrannte. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter der Telefonnumer 0711/ 39 90 0 um Hinweise.

