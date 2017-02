Denkendorf (pol) - Ein Brandmeldealarm in einer Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Bosch-Straße ist in der Nacht zum Dienstag Anlass für einen größeren Einsatz der Rettungskräfte gewesen, so die Polizei. Gegen 23.45 Uhr ging bei der Feuerwehrleitstelle ein Brandmeldealarm ein. Wie sich herausstellte, wütete in einer Gemeinschaftsküche der Unterkunft ein kleinerer Brand. Ein Unbekannter hatte einen Topf mit heißem Fett auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Ein durch den Alarm aufgeschreckter Bewohner löschte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Handfeuerlöscher. Die Einsatzkräfte deaktivierten den immer noch eingeschalteten Herd und schalteten angeschmorte Kabel spannungsfrei. Der durch die Flammen entstandene Schaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

