Wernau (pol) - In der Nacht zum Samstag ist in der Köngener Straße in einer größeren Anlage mit 40 Wohncontainern, die derzeit von etwa 120 Asylbewerbern bewohnt wird, ein Brand ausgebrochen. Eine Streife des Polizeireviers Kirchheim hatte gegen 23.15 Uhr bemerkt, dass aus einem der überwiegend von gambischen Flüchtlingen bewohnten Container Rauch drang und entsprechende

Alarmierungsmaßnahmen eingeleitet. Die Container wurden unverzüglich geräumt, verletzt wurde niemand. In der Folge griff das Feuer auf zwei weitere, angrenzende Container über. Drei Container brannten völlig aus. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Brandursache ist noch unklar. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Diese werden am Samstagmorgen fortgesetzt. Hinweise auf eine fremdenfeindliche

Straftat liegen nicht vor.

Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und etwa 70 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen und elf Einsatzkräften im Einsatz.

Alle Bewohner der drei vom Brand zerstörten und der anderen, wegen Stromausfalls ebenfalls derzeit nicht mehr bewohnbaren Container werden vom Landratsamt Esslingen anderweitig in umliegenden Gemeinden untergebracht.