Neckartenzlingen (pol) - Am Donnerstagabend ist in der Tübinger Straße gegen 22 Uhr die Lenkerin eines Motorrollers gestürzt. Andere Verkehrsteilnehmer sowie Passanten sahen die Frau unmittelbar nach dem Sturz samt ihrem Gefährt am Boden liegen und verständigten die Rettungskräfte.

Mehrfach versuchte die leicht Verletzte laut Polizei ihren Mofa-Roller aufzuheben und wegzufahren. Ein Zeuge nahm schließlich den Zündschlüssel an sich und verhinderte dies. Die hinzugerufene Polizei bemerkte eine starke Alkoholisierung bei der 51-Jährigen. Per Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr auch eine Blutprobe entnommen wurde.