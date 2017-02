Leinfelden-Echterdingen (pol) – In der Nacht zum Sonntag sind am Bahnhof in Leinfelden zwei Jugendliche beobachtet worden, wie sie versucht haben, zwei auf dem Bahnsteig stehende Warenautomaten aufzubrechen. Ein Verdächtiger wurde geschnappt. Die Tat ereignete sich kurz nach Mitternacht, teilt die Polizei mit. Durch die massiven Tritte und Steinwürfe wurden die beiden mit Snacks und Getränken bestückten Automaten stark beschädigt. Ein Augenzeuge verständigte die Polizei. Eine Streife entdeckte zwei Tatverdächtige kurz darauf in der Geranienstraße. Sofort ergriffen die Jugendlichen beim Erkennen des Streifenwagens die Flucht. Im Irisweg konnte ein Jugendlicher mit weißer Schirmkappe eingeholt und zum Polizeirevier gebracht werden. Der 16-Jährige war stark alkoholisiert und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu seinem Gefährten dauern an.

