Filderstadt (pol) - Am Donnerstagnachmittag ist der Fahrer eines Skoda von der Straße abgekommen und hat sich daraufhin mit seinem Wagen überschlagen. Der 30-Jährige war gegen 15.20 Uhr auf der B 312 von Bonlanden kommend in Fahrtrichtung Bernhausen unterwegs. Etwa auf halber Strecke bemerkte er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sehr spät den vorausfahrenden Mercedes eines 84-Jährigen.

Um nicht aufzufahren versuchte er noch nach links auszuweichen. Dabei geriet er in den dortigen Grünstreifen und kam anschließend beim Gegensteuern nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Hierbei überschlug sich der Wagen mehrfach und blieb auf der Seite liegen. Der nur leicht verletzte Skoda-Fahrer befreite sich selbstständig aus dem Fahrzeug.

Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der Mercedes des 84-Jährigen war von dem Unfall nicht betroffen. Am Skoda entstand dagegen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.