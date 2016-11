Wendlingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.20 Uhr auf der B 313 entstanden. Ein 76-Jähriger war mit seinem Ford C-Max auf der Bundesstraße in Richtung Plochingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache unmittelbar vor der Anschlussstelle Wendlingen mit seinem Wagen gegen die Mittelleitplanke prallte. Anschließend kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 130 Meter weit durch den angrenzenden Grünstreifen sowie dichtes Buschwerk und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Der Ford wurde laut Polizei hierbei völlig demoliert und mit einem Abschleppwagen geborgen. Der Fahrer musste am Unfallort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden.

Anzeige