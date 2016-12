Ostfildern (pol) - In einer Flüchtlingsunterkunft in der Daimlerstraße in Nellingen sind am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, zwei irakische Männer in Streit geraten, wie die Polizei berichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging ein 37-Jähriger in das Zimmer seines 28-jährigen Landsmannes. Er würgte den auf dem Bett liegenden 28-Jährigen und zog ihn durch das Zimmer. Dann ließ er von ihm ab und ging hinaus. Kurze Zeit später kam der Ältere mit einem Messer zurück und stach in Richtung des Jüngeren. Dieser konnte jedoch den Stichen ausweichen beziehungsweise diese abblocken. Mitbewohner wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und trennten die Männer. Die beiden Iraker erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen. Durch den Stich mit dem Messer wurde ein Sweatshirt zerschnitten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

