Kirchheim unter Teck (pol) - In der Neuen Straße ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen gekommen, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr. Mehrere Fahrzeuge mussten an der Einmündung zur Mühlsteige verkehrsbedingt anhalten. Ein aus Richtung Dettingen gekommener 23 Jahre alter Fahrer eines Opel Corsa bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Skoda Octavia eines 56-Jährigen auf. Eine 80 Jahre alte Mitfahrerin im Skoda verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Skoda-Fahrer klagte über Schmerzen und begab sich selbstständig zum Arzt. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 5.000 Euro.

