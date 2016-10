Kirchheim (pol) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich laut Polizei am Donnerstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, einer Joggerin unsittlich gezeigt. Die 26-Jährige lief auf dem Feldweg Reute von Ohmden in Richtung Jesingen. Als sie sich dem Unbekannten, der auf einer Parkbank saß, näherte, stand dieser auf und zeigte der jungen Frau seine entblößten Geschlechtsteile. Die Sportlerin joggte weiter, bemerkte jedoch noch, wie der Mann auf einem Mountainbike in entgegengesetzter Richtung wegfuhr. Von dem Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 175 cm groß, zirka 25 bis 30 Jahre alt und hat eine normale Figur. Der Gesuchte hat einen gering ausgeprägten Oberlippenbart. Der Exhibitionist trug eine blaue Arbeitshose, eine hellgraue Stoffjacke sowie eine graue Mütze. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich. Sein Mountainbike war hellblau-grau. Hinweise werden an die Polizei in Kirchheim unter Telefon 07021/5010 erbeten

