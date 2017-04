Altbach (pol) - Sexuell belästigt hat ein syrischer Flüchtling eine 32-jährige Frau in Altbach, die sich am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Nähe des Bahnhofs von Altbach auf dem Nachhauseweg befand.

Anzeige

Wie die Polizei berichtet, hat der Mann die Frau von hinten umarmt und ist ihr mit dem Unterkörper in aufdringlicher Weise zu nahe gekommen. Der Angreifer wurde durch Schreie seines Opfers in die Flucht geschlagen und konnte aufgrund der Personenbeschreibung am Ortseingang von Altbach durch eine Streifenbesatzung festgenommen werden. Der 27-jährige Beschuldigte macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus wieder auf freien Fuß gesetzt.