Filderstadt (pol) – Mit dem Rettungshubschrauber ist ein 78 Jahre alter Mann am Dienstag in ein Krankenhaus geflogen worden. Er war um 16.50 Uhr in der Hornbergstraße in Bonlanden von einer Leiter gestürzt, berichtet die Polizei. Der Mann schnitt einen Apfelbaum und stieg von der Leiter über Äste bis in die Baumkrone. Ein Zeuge beobachtete, dass ein Ast abbrach und wollte zu Hilfe eilen. Doch der Rentner versuchte, mit einem Sprung auf die Leiter zu kommen. Dies misslang und er stürzte rückwärts und halb Kopf voraus etwa fünf Meter tief auf die Wiese. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

