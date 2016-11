Zweifel an Gutachten des Windkraftbetreibers

Firma Uhl will Windräder auf dem Schurwald bauen

Die drei Windräder, die die Firma Uhl Windkraft im Uhinger Ortsteil Baiereck auf dem Schurwald bauen will, stoßen auf Widerstand. In einer Pressekonferenz zweifelten der Ortschaftsrat Nassachtal und die Bürgerinitiative Pro Schurwald gestern Uhls Gutachten an.