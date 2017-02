Kühl- und Gefrierschränke allein verursachen bis zu 20 Prozent des Stromverbrauchs eines Haushalts. Da die Geräte Tag und Nacht in Betrieb sind, kann das Einsparpotenzial nach einem Austausch besonders groß sein. Zudem ist laut Branchenverband ZVEI etwa die Hälfte der 60 Millionen Kühlschränke in Deutschland älter als zehn Jahre. Technologisch hat sich in den vergangenen Jahren auf dem Markt sehr viel bewegt. Bis 2003 war die effektivste Energieklasse A+, seit 2003 ist es A+++. Die Spitzengeräte verbrauchen etwa 50 Prozent weniger Strom als ihre Vorgänger mit A+.

Es gibt gute Gründe, den Kühl- oder Gefrierschrank auszutauschen. Neue Geräte