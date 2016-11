Wie schön, wenn man das Gutslebacken mit Kindern in die Profi-Backstube verlegen kann. „Ihr könnt jetzt dekorieren. Aber nicht zu viel drauf - und auch nicht zu wenig!“, weist Bäcker Karsten Stolle seine kleinen Lehrlinge an. Verena, Gil und Bruno verzieren die Ausstecherle, während der Fachmann eine neue Portion Teig holt - die nächsten Kinder warten schon. Später dürfen alle ihre Gutsle mitnehmen, die Wartezeit überbrücken die meisten mit ihrer Familie vorne in der Filiale bei Kürbissuppe und Flammkuchen.

Katharina Kittel, die mit ihren beiden Kindern dabei ist, findet das Gutslebacken wie auch die