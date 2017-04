Deizisau (red) - Rund 100 Beschäftigte bei Coca-Cola streiken heute von 6 bis 14 Uhr am Standort Deizisau. Das ist laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die komplette Frühschicht.

Anzeige

Die Gewerkschaft NGG fordert in der laufenden Tarifrunde eine Erhöhung aller Entgelte um 160 Euro sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro. Durch die europaweite Umstrukturierung bei Coca-Cola und dem damit verbundenen Arbeitsplatzabbau in Deutschland, sei die Arbeitsbelastung für die verbleibenden Beschäftigten stark angestiegen, da der Volumenausstoß weiterhin stetig steige.

„Vor diesem Hintergrund ist das Angebot der Arbeitgeberseite ein Schlag ins Gesicht der Kolleginnen und Kollegen. Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten für die Fehler des Managements doppelt bezahlen sollen“, so Hartmut Zacher, Geschäftsführer NGG-Region Stuttgart. Am 25. Januar 2017 brach die NGG die Tarifverhandlung bereits in der ersten Runde ab, da die Arbeitgeberseite aus ihrer Sicht mit 1,3% zu wenig angeboten hatte.

Verhandlungspartner der Gewerkschaft NGG ist die Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH (CCEP DE). Sie ist für Abfüllung, Verkauf und Vertrieb von Coca-Cola Produkten verantwortlich und das größte Getränkeunternehmen in Deutschland.