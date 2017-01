Was ist Europa? Ein Subkontinent der eurasischen Platte, in dem bald nur noch vier Prozent der Weltbevölkerung leben. Der Freiburger Professor Werner Mezger gab in der Zehntscheuer noch viele weitere Antworten auf die Europa-Frage.

Europas Grenzen im Norden, Süden und Westen sind klar. Aber im Osten nicht. Auch jenseits des Ural lebten Menschen, die europäisch aussehen, sagte Mezger. Tschechen würden sich wehren, bezeichnete man ihr Land als Osteuropa, liege doch Prag geografisch im Herzen von Mitteleuropa. Europa bekam seinen Namen aus der griechischen Mythologie von einer