Wernau (dpa/lsw) - Eisige Temperaturen haben in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Wernau den Strom ausfallen lassen - und Dutzende Bewohner zum Umzug gezwungen. In dem Gebäude wohnten nach Angaben eines Polizeisprechers mehrere Dutzend Menschen. Sie wurden auf Anordnung des Landratsamts in andere Unterkünfte verlegt. Die Flüchtlingshilfe des Deutschen Rote Kreuzes und Freiwillige halfen dem Sprecher zufolge bei dem Umzug, der am Samstagabend abgeschlossen war. Wann der Defekt in der Unterkunft behoben wird, war zunächst offen.

Anzeige