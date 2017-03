Aus Legosteinen, Kabeln und Metallteilen haben Niklas Fischer und Julian Wally Roboter gebaut. „Es hat Spaß gemacht, im Team an so einem Projekt zu arbeiten“, sind sich die Zehntklässler der Friedrich-Schiller-Schule in Neuhausen einig. In einer Arbeitsgemeinschaft fördert die Schule technisch begabte Jungen und Mädchen. Die Firma Balluff und die Agentur für Berufliche Bildung (BBQ) machen die technikfreundliche Schule möglich.

Anzeige

Die Tec-Academy der Agentur und ihre anderen Angebote werden zur Hälfte von der Agentur für Arbeit und von der Südwestmetall finanziert. „Wir