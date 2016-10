Nürtingen (eli) - Ein bislang unbekannter Mann hat in einer Unterführung in Nürtingen zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, erbeutete der Unbekannte, der mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert war, Mobiltelefone, Bargeld und EC-Karten. Danach flüchtete der Mann mit seiner Beute auf einem Fahrrad. Die jungen Männer erlitten nach dem Überfall einen Schock. Die Polizei sucht nun nach dem Räuber, der nach Zeugenaussagen bei dem Überfall am frühen Samstagmorgen einen hüftlangen, schwarzen Mantel aus glänzendem Stoff getragen haben soll.

