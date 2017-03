Der Kirchturm der evangelischen Martinskirche in Hochdorf muss dringend saniert werden. An manchen Stellen ist das Dach undicht, Anfang Dezember 2015 stürzten Dachziegel herab, der Handlungsbedarf wurde akut. Bis November soll der Turm wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Vom Kirchturm der Martinskirche sieht man derzeit nicht allzu viel, er ist komplett von einem Gerüst umschlossen. Vor drei Wochen wurde mit dem Aufbau begonnen, der jetzt nahezu abgeschlossen ist. An den beiden Seiten müssen noch Lastenabtragungstürme errichtet werden, die das das Gerüst zusätzlich