Gemeinde schultert dickes Investitionspaket ohne Kredit

BALTMANNSWEILER: Gemeinderat billigt den Haushaltsplan 2017 - Projekte mit einem Volumen von zehn Millionen Euro sind vorgesehen

Ein dickes Investitionspaket will die Gemeinde Baltmannsweiler in diesem Jahr schultern. Im Haushaltsplan 2017 sind zehn Millionen Euro vorgesehen. Trotzdem benötig die Kommune dank gut gefüllter Rücklagen keinen Kredit, um die Projekte zu finanzieren, erklärte Kämmerin Silke Steiner in der Sitzung des Gemeinderats.