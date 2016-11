(red) - Kurz vor Weihnachten wird die Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Bosch-Straße in Harthausen bezogen. 88 Personen sollen die bis dahin fertig gestellte Einrichtung beziehen. Bisher sind sie in der Zelthalle in Plattenhardt im Weilerhau untergebracht. Diese wird vom Landkreis Esslingen verwaltet, der die Zeltunterkunft langfristig schließen will.

Bürgermeister Andreas Koch ist froh, dass es einen nahtlosen Übergang innerhalb Filderstadts gibt: „Die Begleitung durch unsere ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer lässt sich so leichter organisieren.“ Außerdem verbessere sich mit dem Umzug auch die Wohnsituation der