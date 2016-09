(red) -Im Zuge des Neubaus der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge in Nellingen wird es zu Einschränkungen in der Maybachstraße kommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ab Oktober bis voraussichtlich März 2017 wird der Feldweg nördlich der Maybachstraße 11 und südlich des neubebauten Grundstücks gesperrt. Außerdem wird in diesem Zeitraum ein Halteverbot in der Stichstraße zwischen Maybachstraße 5 und 11 gelten.

