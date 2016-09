Altbach (olt) – Das Abkochgebot für die Gemeinde Altbach ist gestern Vormittag vom Esslinger Gesundheitsamt mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden.

Bereits am Donnerstagvormittag entdeckten Mitarbeiter der Netze BW GmbH nach der vollständigen Entleerung der zweiten Kammer im Hochbehälter Wannenrain einen toten Siebenschläfer. Das Gesundheitsamt hatte zuvor schon die Vermutung geäußert, dass möglicherweise ein Siebenschläfer die Ursache der Verkeimung sein könnte. Diese Annahme hat sich nun bestätigt.

Anzeige

Die nach der Reinigung und Neubefüllung des Behälters entnommenen Wasserproben ergaben keine bakteriellen Verunreinigungen mehr. Da die Wasserqualität in der Gemeinde damit wieder beanstandungsfrei ist, hob das Gesundheitsamt das Abkochgebot auf. Die Altbacher Bevölkerung wurde umgehend über die Homepage der Gemeinde, per Rathausaushang sowie über das Bürgertelefon informiert. Außerdem wurden Informationsblätter an publikumsintensiven Stellen, zum Beispiel bei Ärzten, in Apotheken, bei Banken, Bäckern, Metzgern, in der Bücherei, im Hallenbad oder bei Friseuren, aufgehängt.