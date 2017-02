Plochingen (gg)- Noch in diesem Jahr könnten die Arbeiten für das Musikzentrum Baden-Württemberg in der Plochinger Eisenbahnstraße beginnen. Wie der Bauherr, der Blasmusikverband Baden-Württemberg, mitteilt, haben die Landtagsfraktionen der Grünen und der CDU in ihren Haushaltsanträgen 10,8 Millionen Euro Fördermittel für das Projekt vorgesehen. „Ein Spatenstich für den Neubau scheint damit für 2017 möglich, damit spätestens 2020 die ersten Töne im neuen Musikzentrum erklingen können“, teilt der Verband mit. Bereits in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass das Land die Fördermittel für die beiden großen Landesverbände von