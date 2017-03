Aufgeregt ist Fabian Stollsteimer schon vor den Deutschen Meisterschaften im Gardetanz, die am Wochenende in Oberhausen stattfinden. Und das, obwohl er mit seiner Partnerin Fabienne Dittrich bereits vier Titel im Paartanz bei Deutschen Meisterschaften gewonnen hat. „Es ist jedes Mal eine neue Herausforderung“, findet der 16-Jährige, der die 10. Klasse des Mörike-Gymnasiums in Esslingen besucht. Seit Monaten bereiten er und seine Partnerin sich auf den großen Auftritt vor.

An Erfahrung mangelt es den beiden wahrlich nicht. Bei Fernsehprunkfestsitzungen standen sie ebenso vor der Kamera