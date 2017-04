(red) - Am Donnerstag, 4. Mai, ab 17.30 Uhr, findet in der Kreuzkirche in Nürtingen das dritte Medien-Meeting des Landkreises Esslingen für mittelständische Unternehmen statt. Veranstaltet wird dieses von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Esslingen und der Stadt Nürtingen in Kooperation mit den Städten Esslingen, Filderstadt, Kirchheim unter Teck, Leinfelden-Echterdingen, Plochingen, Wendlingen sowie der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH. Unter dem Motto „ Altes Gemäuer - Neue Impulse. Neue Wege der digitalen Kommunikation“ geht es beim diesjährigen Medien-Meeting um den Einfluss der Digitalisierung in die Kreativbranche