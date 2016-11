Der Esslinger ist klein, dunkel und zierlich, er ist groß und bunt-glitzernd gekleidet, er tanzt mal elegant, mal kraftvoll mit den Füßen aufstampfend, mal breit lächelnd zu südamerikanischen Rhythmen. Oder? Zum 15. Herbst-und Kulturfest von BuntES hatten sich die Akteure ein besonderes Programm ausgedacht: Auf der Bühne im evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz versuchte eine Forschergruppe mittels Tänzerbeobachtung herauszubekommen, was typisch am Esslinger ist.

Kein Wunder, dass die Forscher verwirrt waren, als sie erst den anmutigen tamilischen Tanz aus Sri Lanka sahen, dann von den klackernden