„Leben. Lifestyle. Genuss - Exklusive Präsentationen für die Frau“ - das verspricht die Messe am Sonntag, 9. Oktober, die die Eßlinger Zeitung ausrichtet. Und das auch in diesem Jahr wieder in bewährter Zusammenarbeit mit dem Autohaus Jesinger, das seine Räume in Zell dafür zur Verfügung stellt. Nach dem großen Erfolg des vergangenen Jahres werden wieder namhafte Aussteller aus der Region von 13 bis 18 Uhr ihre Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Beauty, Wellness, Fitness, Kreativität, Mode, Ernährung und Gesundheit präsentieren. Und selbstredend sind auch Männer willkommen.

