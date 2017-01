Wer sich seiner selbst vergewissern möchte, sollte die eigenen Wurzeln kennen. Doch die sind manchmal gar nicht so leicht zu finden - vor allem dann, wenn die Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte schmerzlich ist. So ist es auch dem Filmemacher Peter Haas ergangen. „In meiner Familie gab es keine Familienfeste, keine goldene Hochzeit, keine Einladung zum 80. Geburtstag“, erinnert sich der 51-Jährige, dessen Großvater Eduard Haas 1942 im Konzentrationslager Buchenwald von den Nazis ermordet wurde. „Die Familie kam nicht zusammen, und so haben wir uns und unsere Geschichten aus den Augen verloren.“ Weil