Von Melanie Braun

Nach dem Sparen ist vor dem Sparen: Kaum hat die Stadt die ersten Punkte der Strategischen Haushaltskonsolidierung vom Sommer angepackt, muss sie schon über neue Einschnitte nachdenken. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses kündigte die Verwaltung gestern vorsorglich schon einmal an, dass in den Jahren 2020 bis 2022 wieder ein Defizit drohe – wenn man sich nicht schon im kommenden Jahr über weitere Sparmaßnahmen Gedanken mache.

Das kam bei einigen Stadträten gar nicht gut an. So betonte Jörg Zoller von den Freien Wählern: „Die mittelfristige Finanzplanung gefällt uns nicht gut.“ Schließlich habe man doch erst im vergangenen