Die Luft in Stuttgart und Esslingen ist dreckig. So dreckig, dass die grün-schwarze Landesregierung beschlossen hat, ab 2018 an Tagen mit erhöhten Feinstaubwerten zentral gelegene Straßen der Landeshauptstadt für ältere Dieselautos zu sperren. Seitdem wird kontrovers diskutiert, ob das der richtige Weg zu einer besseren Luft ist und ob Dieselfahrzeuge überhaupt noch eine Zukunft haben. Bernhard Weigl, Sensorik-Professor an der Hochschule Esslingen, ist „nicht glücklich mit der Verteufelung des Diesels“. Er erklärt, wie Feinstaub bei Autos entsteht und welche Strategien Fahrzeugentwickler verfolgen, um die