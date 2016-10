Von Dagmar Weinberg

Die ersten Vorlesungen, Seminarstunden und Übungen liegen längst hinter den rund 1200 jungen Frauen und Männern, die in diesem Semester an der Hochschule Esslingen ins Studium gestartet sind. „Wir hoffen natürlich, dass alle ihr Studium bei uns erfolgreich abschließen“, sagt Professor Thomas Brunner, Prorektor für Lehre und Qualitätsmanagement. Aus Erfahrung weiß er aber, „dass wir auch bei diesen Erstsemestern wieder einen Schwund haben werden“. Exakte Zahlen oder gar Erhebungen, warum es zum Abbruch des Studiums kommt, gibt es an der Esslinger Hochschule nicht. „Das liegt auch daran, dass sich in vielen Fällen die